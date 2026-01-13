La depressió és molt més que tristor

Cada vegada hi ha més persones que acudeixen a la consulta del seu metge de capçalera perquè han arribat al límit. Els casos de depressió no han parat de créixer al nostre país. Aquesta malaltia és ja la pandèmia silenciosa del segle XXI. I afecta de diferent manera a les persones que la pateixen. Però en pràcticament tots els casos, per una via o una altra, hi ha una solució.
La importància del llenguatge
Tenir depressió no és el mateix que estar decaigut. Ens ho ha explicat a La Ciutat el director del centre mèdic Mas Ferriol Xavier Fàbrega, que diu que és important que la societat faci aquesta distinció per no banalitzar la malaltia. Les darreres dades oficials del Govern demostren que hi ha un creixement d’aquesta afectació de salut mental, principalment entre les dones i les persones joves.
El suïcidi juvenil a l’alça
Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i de la Fundació La Caixa determina que un de cada tres joves d'entre 16 i 22 anys ha pensat a treure's la vida. Fàbrega assegura que hi ha molts casos emmascarats, que no es veuen. La realitat és que al llarg de la vida, una de cada quatre persones desencadenarà un episodi depressiu.
L’entorn és clau
Explica Xavier Fàbrega, que és metge especialista en salut mental, que les persones de l’entorn del o de la pacient, són molt importants a l’hora del tractament. L’acompanyament i l’escolta des de l’empatia i sense jutjar, faran una part important de cara a la sortida d’un pou que, sovint, no té fons.
