Dennis González: Un campió del món en un món de dones

El nom de Dennis González ha quedat gravat en la història de l'esport i ja ningú el podrà esborrar. Aquest jove de Rubí, però, té una gran història al darrere: És campió del món de natació sincronitzada, una modalitat on sempre ha predominat la dona. Fins ara. A les finals del Mundial de Singapur el Dennis es va emportar tres medalles, una d'elles en la rutina lliure per equips. És el primer espanyol en pujar al podi en aquesta disciplina, reventant tabús.
A 'La Ciutat' hem tingut el plaer de parlar amb ell. Ens ha explicat al seva vida, els seus orígens, que estan marcats pel bullying pel simple fet de practicar un esport que acostumen a particar les dones. També ens ha explicat les seves sensacions després de fer història a la natació sincronitzada mundial, dels seus plans de futur i de la seva rutina d'entrenament que, com tots els atletes que practiquen aquesta modalitat, és molt exigent.