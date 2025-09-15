Darrer diumege amb els grans comerços oberts a Barcelona

Ahir va ser el darrer diumenge en el que els grans comerços poden obrir a Barcelona Fins ahir aquests comerços podien obrir des de les 12 del migdia fins a les 20h de la tarda. Des del 2022, diverses entitats tenen l’acord de permet obrir entre el dia la obertura els diumenges i els festius entre el 15 de maig i el 15 de setembre a les Zones de Gran Afluència Turística. Tot i que l’acord finalitzava al 2025, s’ha prorrogat fins al 2026. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç, i ens ha explicat que "fem un bon balanç ja que s'ha aprofitat l'arribada turística dels mesos d'estiu". "D'aquí a un parell de mesos ja començarem a parlar de la campanya de Nadal, però hem de fer que la ciutat no sigui durant tot l'any tant comercial", afegeix.
"Nosaltres vàrem arribar a aquest acord i considerem que és prorrogable sempre i quan ens sentim còmodes tots", explica. "Per certs comerços no val la pena obrir durant tot l'any, hem d'aprofitar el comerç, però també hem de prioritzar la nostra ciutat i saber quin tipus de ciutat volem", conclou.