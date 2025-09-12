Cuinar o netejar?

Avui és divendres i com és tradició en Lluis Soler llença a l’audiència un dilema d’allò més trascendental. El d’avui té a veure amb allò que passa a la cuina, i es que hi ha gent que li agrada més cuinar, i altres que els hi agrada netejar, pel que aquest és el dilema que ens planteja.
La conclusió principal que s’ha extret és que el millor que es pot fer és cuinar i anar netejant mentrestant, però hi ha gent com el Gerard Sanz que prefereix netejar després de cuinar i de menjar. Altres com el David Tirado, la Miriam Franch i el Lluis Soler, són dels que prefereixen fer-ho tot al mateix temps per estalviar temps.
I vosaltres? En quin equip esteu?