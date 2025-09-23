Coneixem l'estrella d'un concert molt especial: La Noa

El proper 5 d'octubre el Monestir de Valldonzella, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, acollirà a partir de les 18.00h un concert molt especial. Ja no només per l'emplaçament i perquè hi actuarà el grup de gòspel 'Fil de Gòspel' sinó perquè també hi tindràn el seu paper dues nenes que compliràn un somni. La Noa i l'Èlia son dues nenes que pateixen una malaltia greu i que sempre han tingut un somni: Cantar en un concert. Un somni que podràn complir actuant en aquest concert gràcies a l'associació 'Mil y un sueños', entitat que vam conèixer al Ciutat Solidaria i que es dedica a fer complir els somnis de nenes i nens amb malalties greus.
La Noa i l'Èlia cantaràn un 'medley' de tres cançons amb el grup de gòspel i faràn les delícies del públic, a banda d'haver complert un dels seus somnis. Avui a 'La Ciutat' hem pogut conèixer una d'aquestes estrelles, la Noa que, acompanyada de la seva mare, ens ha explicat com estan anant els assajos, com van els nervis abans de la gran cita i com es prepara per aquest concert tant especial per ella. També hem pogut parlar amb la Roser Vila, cofundadora i directora de projectes de 'Mil y un sueños', que ens ha explicat com s'ha preparat aquest concert i com segueixen realitzant els somnis d'aquests nens.