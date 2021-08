Los alumnos vuelven a las aulas el 13 de setiembre

¿Cómo será el próximo curso escolar en Cataluña? Estas son las medidas anticoronavirus

El 13 de setiembre las escuelas catalanas abrirán de forma presencial al 100%. Una apuesta del gobierno catalán que se refuerza con la decisión de que los alumnos vacunados que sean contacto de un positivo no tendrán que guardar cuarentena. Otra de las novedades es que los alumnos no deberán llevar mascarilla en el patio si no se mezclan con otros grupos de convivencia.

Redacción