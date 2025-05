Com valoren les entitats la proposició de llei per fer front al sensellarisme?

La llei per combatre el sensellarisme està més a prop de ser una realitat. El Parlament ha donat llum verda perquè la norma continuï la seva tramitació. Es tracta d’una iniciativa que va decaure l’anterior legislatura per l’avançament electoral. La directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, valora positivament els punts d'aquesta proposició i explica en declaracions a 'La Brúixola' que des de l'entitat fa cinc anys que treballen amb l'administració per aconseguir un consens que doni resposta a les necessitats de les persones sense llar. Actualment, parlem de més de 20.000 persones que viuen al carrer a Catalunya. Els pilars d'aquesta llei es basen a donar una resposta a les persones que pateixen un sensellarisme crònic i brindar-los ajuda en àmbits com la salut, la neteja, l'habitatge o la inserció laboral.