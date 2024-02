Com són els edificis afectats per l'esfondrament?

En una entrevista a la Brúixola, el director del Postgrau de Rehabilitació de l’Escola Sert del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya, David Lladó, ha explicat que encara "hi ha poca informació" sobre les causes de l'esfondrament (els pèrits encara no han tancat l'informe) però ha admès que una possibilitat podria ser "l'excessiva càrrega en un tipus de sostre que està al límit". En aquest sentit, Lladó ha afirmat que cal preguntar-se per què ha caigut aquest sostre i no els dels altres edificis construïts amb els mateixos materials.

Estructura "senzilla"

Lladó ha explicat que, a partir de les fotografies que s'han publicat, es pot veure que el sostre de l'edifici té "senzillesa en la seva estructura". Es tracta, ha dit, d'un sostre ceràmic, un tipus de construcció que va agafar força després de la Guerra Civil per l'escassetat de l'acer i del formigó. De fet, Lladó ha dit que alguns edificis estan fets amb morter. Tot i així, també ha recordat que "hi ha una àmplia varietat de sostre ceràmic" i que porten "70 anys dempeus".

Quants edificis d'aquest tipus hi ha?

Els tècnics de la Generalitat estan analitzant tota la promoció en què es troben els edificis afectats per l'esfondrament i que han estat desallotjats. Aquest membre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha explicat que, al conjunt de Catalunya, són "bastants" els immobles construïts amb aquest tipus d'estructura i materials. De fet, ha avançat que hi ha un registre en un llibre de l'any 1995 en què s'estima que hi ha 130 mil habitatges d'aquest tipus a casa nostra tot i que també ha apuntat que, en cap cas, "és una xifra científica".

Què aporta la ITE?

David Lladó ha explicat que la Inspecció Técnica d'Edifics (ITE) és "un instrument magnífic" i obligatori per als edificis de més de 45 anys. Tot i això, ha reconegut que es tracta d'una inspecció visual i és complicat saber l'estat dels sostres. En qualsevol cas, ha afirmat que els tècnics més experimentats es poden fer una idea de l'estat de l'edifici a partir de l'edat i dels "indicis" que puguin trobar. En el cas de l'edifici esfondrat a Badalona, "la fractura que s'ha produït en forma de serra era difícil de detectar perquè no avisa a diferència d'altres tipus de deficiències".