Com podem millorar la relació entre l'ésser humà i el mar?

Aquest matí s'ha donat el tret de sortida a la Conferència del Decenni de l'Oceà, un congrés impulsat per la UNESCO que converteix Barcelona en la capital mundial de la protecció de la biodiversitat marina fins aquest divendres 12 d'abril. L'oficial encarregat de la gestió de les dades i el coneixement del Decenni, LouisDemargne, explica a 'La Brúixola' que "la salut de l'oceà s'està deteriorant" i que aquestes masses d'aigua "ofereixen l'oxigen a més del 40% de la població mundial". Demargne explica que aquest Decenni es vol focalitzar en 10 desafiaments: cinc de temàtics (pol·lució, biodiversitat, ecosistemes, economia blava...) i cinc d'infraestructures.





Jardins marins per regenerar l'ecosistema



En el marc de la conferència del Decenni dels Oceans, empreses privades presenten les seves solucions per millorar la gestió mediambiental del mar. Una d'aquestes iniciatives és "Underwatergardens", una empresa emergent que es dedica a utilitzar jardins marins per regenerar ecosistemes que han estat danyats pel canvi climàtic o la contaminació provocada per l'activitathumana. El seu president i fundador, Marc Garcia-Durant, explica que "de cada dues respiracions que fem, una ens la dona el mar" per aquest motiu és imprescindible "evitar que la nostra producció de brossa arribi al mar". Aquesta iniciativa involucra també la ciutadania i Garcia-Duran celebra que "arreu on hem treballat l'interès dels polítics i administracions és molt elevat". El fundador d'Underwatergardens té un objectiu molt clar: "desitjo un gran jardí submarí a Barcelona".