Com hem d'actuar davant un possible cas d'assetjament escolar?

"La sensibilització i la visualització del bullying és cada vegada més evident", explica el director de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar, Joan Martín Prieto. Assegura que els alumnes ja saben què és el bullying, però que "falta una reeducació i una sanció clara cap a l'agressor".



Martín Prieto explica que falta una doble formació: de cara a les famílies i al professorat. El director de l'ACPAE afirma que si els mestres "tinguessin les eines i la formació per abordar l'assetjament, un 90% dels casos s'erradicarien en un mateix dia" i afegeix que "el professor ha de tenir la potestat de posar una sanció i no només engegar un protocol per complir un expedient".



"Des del novembre de 2023 fins al mes de març, s'han recollit 841 denúncies d'assetjament escolar a Catalunya", afirma Joan Martín Prieto. El director de l'Associació és més partidari de "crear un sistema de denúncia anònima" on els nens puguin explicar els casos que pateixen perquè, assegura, que aquestes xifres no són representatives de la realitat.