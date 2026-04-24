Cinema i música a La Brúixola

El Juan Torres ens recomana tres pel·lícules sobre cavallers: 'El guerrero número 13', dirigida per John McTiernan i protagonitzada per Antonio Banderas, una aventura amb víkings que va fracassar a taquilla; 'King Arthur: Legend of the Sword', de Guy Ritchie, amb una visió moderna del mite artúric que tampoc va funcionar econòmicament; i 'The Green Knight', de David Lowery i protagonitzada per Dev Patel, una proposta més artística i simbòlica sobre l’honor cavalleresc.
La Marta Lozano ens destaca el concert de Dani Martín al Palau Sant Jordi amb la gira '25 Putos Años', repassant la seva etapa en solitari i amb El Canto del Loco. També sobresurten Joan Dausà al Festival Strenes de Girona, el grup Sanguijuelas del Guadiana, i el Caribe Mix Festival amb artistes com King África, Raúl, Soraya i Henry Méndez.