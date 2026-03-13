Cinema i música a 'La Brúixola'

A la secció de cinema, el Juan Torres repassa tres pel·lícules que comparteixen una mateixa paraula al títol: money. Primer ens comenta Money Monster, dirigida per Jodie Foster i protagonitzada per George Clooney i Julia Roberts, un thriller ambientat en un programa de televisió financer que es veu interromput per un home que ho ha perdut tot a la borsa. Després es parla de The Color of Money, dirigida per Martin Scorsese, amb Paul Newman i Tom Cruise, una història sobre el món del billar, l’experiència i el relleu generacional entre mestres i nous talents. Finalment, es comenta Moneyball, protagonitzada per Brad Pitt i Jonah Hill, que mostra com un equip de beisbol intenta competir amb pocs recursos aplicant l’estadística a la selecció de jugadors.
La secció musical repassa tres propostes de concerts destacats per al cap de setmana. D’una banda, el grup Celtas Cortos celebra quatre dècades de trajectòria amb la gira 40 años contando cuentos, en un concert on sonaran alguns dels seus grans èxits. També s’anuncia l’actuació del cantant Dani Fernández, que porta als escenaris la seva gira Insurrección Tour, amb una posada en escena que reflexiona sobre l’impacte de les xarxes socials i el món digital. La secció destaca així algunes de les cites musicals més rellevants dels pròxims dies i anima els oients a omplir l’agenda de música en directe.