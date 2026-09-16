Cinc ferits en una baralla multitudinària amb armes blanques a Lleida

Cinc persones han resultat ferides aquest dimecres en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, l'enfrontament s'ha produït cap a les sis del matí i posteriorment s'ha desplaçat fins a la zona del Turó de Gardeny.
Els participants haurien utilitzat armes blanques, matxets, katanes i pals durant la disputa.
Dos ferits han hagut de ser operats
Arran de la baralla, cinc persones han resultat ferides de diversa consideració. Dues d'elles han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on han hagut de ser intervingudes quirúrgicament.
Després de rebre l'avís, els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu per localitzar els presumptes agressors, que han fugit del lloc dels fets. A hores d'ara, però, no s'ha practicat cap detenció.
La principal hipòtesi apunta a conflictes laborals o d'habitatge
La tinenta d'alcaldia de Lleida, Cristina Morón, ha explicat que en l'enfrontament hi haurien participat una quinzena de persones. Segons ha indicat, una de les línies d'investigació apunta que la disputa podria estar relacionada amb desavinences per motius laborals o d'habitatge.
Morón també ha desvinculat aquest incident de la baralla registrada fa poques setmanes a la zona del Parc sobre les Vies de la ciutat entre grups de diferents orígens.
Els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar tots els participants en l'enfrontament.