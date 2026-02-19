El Cercle d’Economia reclama un Pacte d’Estat en Immigració i avala la regularització de 500.000 persones

El Cercle d’Economia exigeix a la classe política espanyola un Pacte d’Estat en Immigració per controlar l’arribada d’estrangers. En aquest context, el lobby econòmic barceloní dona suport a la regularització proposada pel govern de Pedro Sánchez, tot i considerar que és la prova del fracàs del model econòmic i de les polítiques migratòries que han configurat l’Espanya del segle XXI.
La immigració ha estat l’eix central de la primera nota d’opinió del Cercle sota la presidència de Teresa Garcia-Milà, que reclama tant "al PSOE com al PP" i a les forces catalanes que acordin un Pacte Migratori Nacional que defineixi les "necessitats econòmiques del país i la seva capacitat real d’acollida". Garcia-Milà proposa controlar els fluxos migratoris per poder escollir els immigrants més qualificats, sense entrar en detalls de quines mesures regulatòries hauria de tenir aquest gran acord d'Estat.
Paral·lelament, el Cercle avala la regularització de 500.000 persones impulsada pel govern espanyol, tot i que, alerten, és la constatació que el sistema actual ha fet fallida: ni garanteix un futur a les persones immigrades ni les equipara en drets i deures amb la resta de ciutadania. Ho explica el director general del Cercle, Miquel Nadal, remarcant que el propi sistema genera una bossa d'immigrants irregulars a l'impedir que puguin regularitzar la seva situació fins passat els anys.
Més enllà del debat polític, el Cercle defensa que cal un canvi profund de model econòmic. Recorden que, durant anys, el creixement a Espanya s’ha basat en mà d’obra barata, principalment immigrant. Aquest model ha permès millorar les xifres d’ocupació i del PIB, però sense que la riquesa generada es traslladés al conjunt de la població.
En els darrers 25 anys, el nombre d’estrangers a Espanya ha crescut cinc vegades per sobre de la mitjana europea, mentre que la renda de la ciutadania pràcticament no ha variat des de l’any 2000. Segons el Cercle, aquesta pressió ha tensat el sistema fins a col·lapsar serveis públics com la sanitat, l’educació o l’habitatge.
El resultat és un escenari que ha posat en competència immigrants i classe treballadora, un terreny abonat, alerte, perquè formacions com Vox o Aliança Catalunya hi trobin un espai polític on créixer.