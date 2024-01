Catalunya suma dubtes i restriccions

Fonts de l’Àrea Metropolitana de Barcelona confirmen a Onda Cero que reduiran la pressió de l’aigua als municipis que superin els 200 litres per habitant i dia.

Aquest és el límit de despesa per a tots els municipis que ha marcat el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, per quan entrem en la primera fase de l’emergència per sequera. S’espera que arribem a aquesta estadi a principis de febrer.

Ara bé, l'aplicació de la mesura no tindrà una aplicació de caràcter immediat per dues raons... Una primera perquè ha de ser aprovada pel consell metropolità, que es reunirà el proper 30 de gener.

I segon, perquè cal fer una tasca d’informació als 36 ajuntaments que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per ara, són cinc les localitats que superarien la normativa. Cervelló, la Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç del Horts i Begues.

Girona

Aquesta és la mesura que prepara l’ens per respondre exigències de la Generalitat. Exceptuant Barcelona, que té encara uns mesos de marge. Qui sí que ha començat a prendre mesures és Girona: la ciutat tancarà les dutxes de les piscines i els equipaments esportius municipals. I només les obrirà després dels partits. D’aquesta manera, tant els equips d’esports de base com els professionals no podran dutxar-se després dels entrenaments.

En el cas de les piscines, tot i que es tancarà l'aigua dels vestidors, sí que es mantindran obertes les dutxes de platja per poder-se treure el clor. A més, també romandran obertes les dels vestidors de la Devesa, ja que l’equipament forma part del pla fred per atendre el sensellarisme.

La mesura s'ha adoptat en el marc del comitè de sequera i s'aplicarà la setmana que ve, a partir del dilluns 22 de gener. En paral·lel, el consistori també enviarà un escrit als propietaris d'equipaments esportius privats perquè se sumin a la iniciativa i també tanquin les dutxes dels seus vestidors.

Per cert, l’Ajuntament de Girona també ha explicat que estan estudiant la possibilitat de baixar la pressió de la xarxa... Segons la regidoria d’Acció Climàtica, de moment s’estan fent proves, però que encara no s’ha pogut instaurar la mesura.

I Tarragona

I, mentrestant a Tarragona, la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana ha refermat el seu rebuig a connectar l’Ebre amb les conques internes.

Més concretament, estan en contra de la interconnexió de xarxes entre el Consorci d’Aigües de Tarragona i el sistema Ter-Llobregat, el què suposaria portar aigua del riu Ebre a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Des de la Federació han insistit que aquest és el posicionament que han mantingut des del Govern, però el reforçaran si cal amb la votació d'una moció a tots els plenaris de les Terres de l'Ebre.

Segons han assegurat, el Govern i els representants d’Esquerra han rebut pressions i demandes, han dit, per part de lobbies professionals, sectors empresarials i d’algun partit per aprovar el transvasament.