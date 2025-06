Ampliació de l’Aeroport: “No podíem veure el futur sense començar a caminar”

El dia que el president de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciat el full de ruta per ampliar l’Aeroport del Prat, les reaccions de diversos àmbits implicats han estat una constant. Des del Col·legi d’enginyers aeronàutics a Catalunya, Lluís Sala diu que és un acord “positiu” principalment pel fet que s’hagi “pres una decisió que es portava molt de temps esperant”. “No pronunciar-se sobre aquest fet encara feia allargar més la posada a punt de l’aeroport del Prat”, afegeix Sala.

Sobre la necessitat d’ampliació i les possibilitats que tindrà un cop ho estigui, Sala diu que els avantatges passen majoritàriament per “acollir més vols de llarga distància” i “fer coexistir les dues pistes d’enlairament”, la de mar i la de terra. Amb les dimensions actuals, “la utilització d’una limita l’ús de l’altra i no es poden fer servir paral·lelament”, diu Sala. Sobre l’acollida de nous vols internacionals, Sala destaca el mercat asiàtic com un “objectiu potencial” que pot ser molt important en l’àmbit econòmic i per crear “relacions de negoci”, diu.

Sobre l’impacte en l’entorn, Sala posa el focus en la importància de la Unió Europea que serà qui haurà d’aprovar l’actuació. És per això que confia que “s’hagin tingut en compte tots els factors al voltant de l’ampliació, també el mediambiental”. Això sí, després de la llum verda de la Unió Europea, s’haurà de redactar i aprovar el text i diu que fins d’aquí “3 o 4 anys no veurem cap millor en l’aeroport”. Sala, però, veu factible la fita de tenir-lo enllestit el 2033 que s’ha marcat l’executiu de Salvador Illa.