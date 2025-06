A l'estiu augmenten els casos de TCA

Ja està arribant l’estiu, i en aquesta época és, juntament amb el Nadal, en la que s’aguditzen els transtorns de la conducta alimentària. És un dels moments en els que hi ha més recaigudes en processos que ja estan molt encaminats. L’increment de la temperatura i les activitats relacionades amb l’estiu provoquen que una major exposició corporal, i això també influeixen en comparar els diferents cossos. També hi tenen un paper important els canvis que es produeixen en les rutines dels pacients. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat l'Aleix Cortes, psicòleg i director del Centre Kafka psicoteràpia, i primer de tot ens ha explicat que "hi ha diferents tipus de trastorns de la conducta alimentària com l'anorexia nerviosa, la bulímia o altres no especificats".

Últimament hem vist que s'han detectat més casos, i això és perquè "realment hi ha més casos, i també se'n detecten més, perquè està molt més visibilitzat que fa uns anys". "L'estiu és una época complicada, es parla molt de 'Operació Bikini' i això és negatiu, els hi fica molta pressió", explica. "El trencament de la rutina també és molt important, en general per la salut mental, però també pels TCA. Sempre comporta un risc important", diu l'Aleix.

"Per detecar si una persona del nostre voltant pateix un TCA hem de fixar-nos en les seves rutines, en si deixen d'acudir a alguna menjar familiar, en canvis de pes, tant cap a dalt com cap a baix, i en comentaris del propi cos", conclou.