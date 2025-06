L'augment d'ús de xarxes en persones de més de 60 anys

El 45% dels adults majors de 60 anys utilitzen almenys una xarxa social habitualment. Això suposa un increment del 150% respecte a les mateixes dades el 2015. Un augment en l'ús que l'Agustín Rodríguez explica pel creixement de la "generació boomer" que va ser "pionera quan va aparèixer Facebook". Aquest fet, els facilita "navegar entre les xarxes" i que tinguin un "consum regular" d'elles.

La utilització de Whatsapp, Instagram, Facebook o TikTok també s'associa a beneficis en la seva vida. Tenen a veure, principalment, amb els interessos de les persones de més de 60 anys que naveguen per diferents xarxes. "Consumeixen continguts de viatges, cuina, esports i qualsevol afició que tinguin", diu Rodríguez. També esmenta que pot ser un factor per combatre la soledat no volguda, ja que "et connecta amb altres persones telemàticament que també utilitzen la mateixa plataforma que tu".