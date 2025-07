La complexa mobilitat de Barcelona

El RACC (Reial Automòbil Club de Catalunya) ha tornat a encendre el debat al voltant de la mobilitat a Barcelona, demanant que es reforci el carril bus de la ciutat prioritzant-lo per davant del carril bici. Ho ha fet aprofitant les dades que es desprenen d'un estudi de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que confirmen que hi ha hagut una caiguda del 6% en l'ús de la bicicleta aquest darrer any. Un posicionament del RACC que ha rebatut el BACC, el Bicicleta Club de Catalunya, assegurant que en comptes de prioritzar un dels carrils l'ideal seria potenciar-los els dos, i que el que cal és reduïr l'ús del cotxe.

Una mobilitat molt complexa

A 'La Ciutat' no hem volgut traslladar el debat a l'estudi sino fer un anàlisi de la mobilitat a Barcelona. Ho hem fet amb el professor de Mobilitat Sostenible de la Universitat Politècnica Javier Ortigosa, que assegurava que "hauria de ser compatible potenciar els dos tipus de carril i que convisquin". Sobre aquest descens del 6% en l'ús de la bicicleta el darrer any, Ortigosa assegura que "es faria una radiografia més fidel si en comptes de les dades del darrer any s'agafa més una tendència. El que està clar és que a Barcelona l'ús de la bicicleta té un gran potencial".

Adaptar un espai reduït

El cert és que gran part de la complexitat d'aquesta mobilitat ve perquè Barcelona té una extensió més aviat reduïda amb una gran densitat de població: "Al cap i a la fi l'àrea que cobreix Barcelona no és molt extensa, i té una densitat de població molt alta. A més, la circulació a la ciutat és molt lineal, amb grans vies com la Diagonal Gran Via o Aragó. Busos com l'H6 o l'H8 fan aquesta circulació, per tant qualsevol canvi o qualsevol potenciació de carrils bus haurien d'anar en aquest sentit". Recorda Ortigosa que "Amsterdam és el gran exponent de ciutat amb un gran ús de la bicicleta, però ciutats més semblants com París estan fent esforços per potenciar-lo i ho estan aconseguint. Això ens demostra que a Barcelona, tot i que és molt complexe, sí que es podria fer quelcom semblant".