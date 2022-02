Cataluña levantará este mes el cierre del ocio nocturno y las cuarentenas en las escuelas

El gobierno catalán ha confirmado oficialmente que discotecas y bares musicales podrán abrir de nuevo el próximo 11 de febrero. Los locales de ocio nocturno estaban cerrados desde el 24 de diciembre. En rueda de prensa, la portavoz del ejecutivo catalán, Patricia Plaja, ha explicado que lo harán sin restricciones de aforo ni limitaciones horarias y tampoco será un requisito para acceder a los establecimientos el certificado covid, una medida que ya se levantó la semana pasada para gimnasios, restaurantes, bares y residencias. La decisión se ha anunciado, según Plaja, "con la máxima antelación posible" para que el sector pueda preparar toda la logística necesaria para la reapertura y cuando la sexta ola "ha llegado a su pico".

Sin cuarentena en las escuelas antes de marzo

La portavoz del Govern también ha anunciado la intención de proponer mañana en la reunión del consejo Interterritorial de Salud la retirada de las cuarentenas en la escuelas. El objetivo es que los alumnos que den negativo en los tests y aquellos que no tengan síntomas "no se tengan que quedar en casa" y pueden asistir a las clases "con normalidad". Plaja también ha dejado claro que, si el gobierno de España y el resto de comunidades no avalan la medida, la Generalitat tiene "capacidad para modificar los protocolos" y eliminar las cuarentenas antes de que acabe el mes de febrero.

Los pediatras catalanes piden el relajamiento de los protocolos

La Generalitat ha planteado esta propuesta después de que la Sociedad Catalana de Pediatría haya defendido la necesidad de relajar las medidas para contener el coronavirus en las escuelas. En un comunicado, los pediatras catalanes defienden la suspensión de la obligatoriedad del uso de la mascarilal tanto en el patio como en el aula, la eliminación de los grupos de convivencia o la finalitzación de la estrategia de tests masivos. Medidas que se deberán "retirar de forma gradual" y "durante las próximas semanas". La Sociedad Catalana de Pediatría recuerda que los protocolos escolares contra el coronavirus no se han modificado desde setiembre del 2020, cuando se reabrieron las aulas, mientras que el resto de sectores sociales ha ido recuperando la normalidad poco a poco. También destacan que la infección del coronavirus en la infancia es "mayoritariamente leve".