Carmen Mola explica com s'escriu una novel·la a sis mans

El Clan "és la novel·la més dura que hem escrit perquè l'Elena Blanco ha de fer front a un enemic impossible: el sistema". Així defineix Carmen Mola la seva última novel·la durant la visita que Jorge Díaz, Agustín Martínez i Antonio Mercero han fet als micròfons de 'La Brúixola'. Asseguren que han hagut de fer un dol del personatge que afirmen que "ens ha aportat molt". "Sempre diem que el pitjor que li ha pogut passar a Elena Blanco és trobar-se amb Carmen Mola".





Treballar a sis mans

Carmen Mola explica a 'La Brúixola' que abans de sortir de l'anonimat responien enquestes sobre el seu pseudònim sense haver definit prèviament quines serien les seves característiques. És per això que cadascun d'ells explicava una realitat diferent sobre Mola. Jorge Díaz, Agustín Martínez i Antonio Mercero expliquen que a l'hora de començar una novel·la, primer fan un seguit de reunions i elaboren una escaleta d'unes cent pàgines. Aquestes reunions mai estan lliures de discussions, asseguren. A partir d'aquí, divideixen l'obra en tres parts i cadascun dels autors en redacta una. "L'any vinent escriurem una novel·la cadascú per la seva banda i haurem d'aprendre a escriure a dues mans i no a sis", expliquen els tres escriptors.