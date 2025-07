Gisela Quirós, dels petits escenaris al Gran Teatre del Liceu

La Gisela Quirós no para de somriure. Porta l'alegria allà on va i així ha estat quan ens ha visitat a l'estudi de La Ciutat d'Estiu. Ella és de L'Hospitalet de Llobregat, però fa un temps que va marxar a Madrid per obrir-se camí al món de la música. Fa anys que no para de treballar per poder viure de la seva veu, de cantar. I ho està aconseguint. Acaba de presentar el seu últim disc, titulat 'Azar'. Però en el seu cas, res és fruit de l'atzar, tot és el resultat de molta perseverança i talent. La seva història està unida a la d'Onda Cero Catalunya perquè al 2019 va guanyar el concurs anual de nadales.

Talent de la Fundació Princesa de Girona

Gisela Quirós ha estat reconeguda per la Fundació Princesa de Girona com a 'Generación Arte' i ha pogut mostrar el seu talent els darrers dies al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, on s'han entregat els premis de la FPdGI. Ha estat amb els Reis d'Espanya i amb les seves filles, la Princesa Leonor i la Infanta Sofía.

Vol cantar al Palau de la Música

El somni de la Gisela Quirós és poder cantar algun dia al Palau de la Música Catalana, a Barcelona. És un dels escenaris que li agradaria trepitjar. Però de moment, toca de peus a terra i segueix recorrent tots els racons d'Espanya cantant a esdeveniments i celebracions de tota mena. Diu que una de les seves artistes preferides es Vanesa Martín, amb qui li encantaria fer un duet.