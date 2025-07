Recuperem dues pel·lícules de la temporada i en recomanem tres més

Recuperem dues pel·lícules que el cinèfil Juan Torres ens ha portat aquesta temporada. Per una banda, "The Menu" de Mark Mylod, amb la societat de consum al punt de mira, i per l'altra "Quite Place" de John Krasinski, aquest univers apocalíptic on els monstres que regnen ataquen a través del so.

El Juan les ha vist totes, però nosaltres us portem tres recomanacions perquè les assaboriu aquest estiu. Un clàssic de l'època estiuenca per començar, "Mamma Mia 1 i 2", una de Woody Allen, "Vicky Cristina Barcelona", i "La Vida dels Altres" de Florian Henckel von Donnersmarck.