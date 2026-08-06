“El canvi climàtic ha convertit els meteoròlegs en una figura més necessària que mai”

Albert Martínez, meteoròleg i divulgador que treballa als Estats Units, assegura que la professió ha canviat profundament en els últims anys. Amb les previsions del temps disponibles a qualsevol mòbil, explica que la tasca dels meteoròlegs va més enllà de dir si plourà o farà sol: ara també han d’ajudar la ciutadania a entendre l’origen dels fenòmens meteorològics i els efectes del canvi climàtic.
Martínez afirma que l’escalfament global està fent augmentar la freqüència i la intensitat de fenòmens extrems com huracans, onades de calor o tempestes severes. Per això, considera que la figura del meteoròleg és cada vegada més important tant per informar com per prevenir riscos. També destaca el paper de les xarxes socials en la divulgació meteorològica. Plataformes com YouTube, Instagram o TikTok permeten arribar a més públic i explicar conceptes complexos d’una manera més directa i entenedora.
Tot i els avenços tecnològics i la incorporació de la intel·ligència artificial, recorda que la meteorologia continua sent una ciència amb un component d’incertesa, tot i que les