Campins (Vall d’Hebron): “No hi ha cap argument científic per mantenir la mascareta als exteriors”

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Madga Campins ha valorat així el fet que el Ministeri de Sanitat mantingui la mascareta als espais públics de forma temporal. Campins ha assegurat que aquesta mesura només té sentit a l’exterior “si hi ha grans aglomeracions de persones durant molta estona”. En altres condicions, el risc de transmissió, segons la investigadora del Vall d’Hebron, “és molt baix”. De fet, ha recordat que no tenia massa sentit quan el president Pedro Sánchez va anunciar la decisió.

Aval al relaxament de les mesures

La doctora Campins també s’ha referit a l’aixecament de moltes de les restriccions a Catalunya: “Amb la baixada ràpida del nombre de positius toca relaxar les mesures com han fet altres països europeus però sempre amb molta prudència per evitar una sorpresa”. La investigadora del Vall d’Hebron considera creu que, mentre no hi hagi un impacte important del coronavirus als hospitals, no cal “tornar enrere”.

Gripalització de la pandèmia?

En aquest sentit, Campins creu “possible” que a la primavera es pugui posar en marxa una nova estratègia davant la covid en què “puguem conviure amb el virus d’una forma molt més normal que ara”. El que s’anomena gripalització de la pandèmia. Al seu parer, això és possible si realment es manté la davallada, la incidència està per sota dels 50 casos per cada 100 mil habitants i tenim el sistema de vigilància “sentinella” preparat.