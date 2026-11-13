La caiguda de Microsoft afecta empreses de tot el món, però no implica un risc per a les dades

La interrupció dels serveis en línia de Microsoft, que afecta aplicacions com Outlook, Teams i Copilot, s’ha allargat durant més de dotze hores i ha tingut conseqüències a escala mundial. La companyia ha descartat que l’origen sigui un atac informàtic, tot i que encara no ha pogut resoldre completament la incidència.
Una incidència amb un gran impacte empresarial
El problema ha afectat empreses, organismes públics i usuaris de diversos continents. Segons Josep Pegueroles, investigador del grup de recerca en ciberseguretat de la UPC, la dependència creixent dels serveis al núvol fa que una fallada d’un gran proveïdor pugui interrompre l’activitat de moltes organitzacions.
L’expert diferencia entre la interrupció del servei i una possible filtració de dades. En aquest cas, considera que no hi ha indicis que la informació dels usuaris s’hagi vist compromesa: “Els servidors continuen tenint els mecanismes per protegir la confidencialitat de les nostres dades”.
Microsoft descarta un atac informàtic
Pegueroles explica que els sistemes poden deixar de funcionar per diversos motius, com ara una sobrecàrrega o una fallada en algun servidor. També recorda que els ciberatacs de denegació de servei busquen precisament saturar les infraestructures, tot i que Microsoft ha descartat que aquest sigui l’origen de la incidència. Segons l’expert, una possible fallada en alguns servidors hauria provocat el redireccionament de les peticions cap a altres sistemes, que també s’haurien acabat saturant.
La necessitat de tenir plans alternatius
Pegueroles considera que les empreses que depenen de serveis externs han de disposar de plans de continuïtat i alternatives per poder treballar encara que el proveïdor principal deixi de funcionar. En aquest sentit, reclama a Microsoft més capacitat de reacció i transparència, però també recorda que les organitzacions usuàries han de preveure què faran si es queden sense correu electrònic, reunions virtuals o eines de treball durant diverses hores.
La incidència també pot tenir un impacte reputacional per a Microsoft, tot i que l’investigador no creu que faci perdre a la companyia la seva posició dominant en el sector.