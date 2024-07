La Brúixola de la cultura

Avui, a la secció cultural, el Robert Calvo ens ha portat l'espectacle del "Lago de los cisnes" que interpreta el ballet de Kiev al Teatre Tívoli de Barcelona. També ens ha convidat a anar a la Villarroel per gaudir de l'obra de teatre Les mans, dirigida per Sílvia Munt, que gira al voltant de les dificultats que ha d'afrontar una parella.

Amb l'Adrián Dolz i l'Ángel Lemus, hem parlat de pel·lícules vinculades al món de l'esport ara que estem a les portes dels JJOO de París. Entre les propostes que ens ha presentat, hi ha "Garra", "Creed", "Le Mans 66" i "Ferrari". També hem parlat de la sèrie sobre la Liga "Más allá del gol".

Per acabar, la Marta Lozano ens ha portat de concert. El festivals Les Nits de Pedralbes s'acaba aquesta setmana amb Luis Fonsi com a plat fort. També ens ha parlat del Festival Alma, amb les actuacions de Lory Meyers i Annie B Sweet, i del concert de Julieta Venegas al festival Porta Ferrada. Per acabar, hem comentat l'actualitat musical.