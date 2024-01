La Brúixola de la cultura

En Robert comença recomanant-nos l'espectacle "Humans 2.0" de la companyia Circa i que combina dansa, circ, so i llum. Es podrà veure al Teatre Coliseu fins al dia 27 de gener. La segona proposta és teatral i es titula "Austràlia". Es podrà veure a l'Espai Texas de Barcelona i és la primera obra com a dramaturg del director Israel Solà. El Robert ens recomana també el llibre de text i fotografia "El passeig de Gràcia. 200 anys d'un espai burgès", de Lluís Permanyer. Les seves pàgines repassen dos segles de vida d'aquesta artèria de Barcelona.

En plana musical, la Marta Lozano ens parla de la nova iniciativa del festival Cruïlla, que en farà una versió d'hivern. L'agenda musical també porta els noms de Joan Dausà i L'octava de Bruckner. També repassem l'actualitat del sector que passa pel biopic sobre Amy Winehouse, "Back to Black", una llista musical per acompanyar l'expedició que faran a la Lluna un grup d'astronautes de la NASA i l'aniversari dels cinquanta-cinc anys de l'últim concert de The Beatles.