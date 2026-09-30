BNEW 2026 amplia horitzons amb la intel·ligència artificial, el gaming i l'agroalimentació com a grans novetats

La Barcelona New Economy Week (BNEW) celebrarà la seva setena edició del 5 al 7 d'octubre al DFactory Barcelona, consolidant-se com un dels grans punts de trobada de la nova economia. L'esdeveniment, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), preveu reunir prop de 12.000 assistents i aposta enguany per nous àmbits de negoci com la intel·ligència artificial, el gaming i el sector agroalimentari.
La cita ampliarà l'oferta de continguts amb noves sessions verticals dedicades a sectors emergents que estan transformant l'activitat econòmica i empresarial. Entre aquests destaca especialment la intel·ligència artificial, considerada pels organitzadors una tecnologia estratègica per al desenvolupament de les empreses, les start-ups i els nous models de negoci.
Noves àrees per abordar els reptes de l'economia del futur
A més de la intel·ligència artificial, el BNEW incorporarà per primera vegada continguts centrats en el videojoc, l'agrofood, la ciència i l'energia, que s'afegiran als sectors que tradicionalment han format part del congrés.
Durant tres dies, professionals, empreses, emprenedors i experts compartiran experiències i coneixements amb l'objectiu de fomentar la innovació, generar noves oportunitats de negoci i impulsar aliances entre diferents àmbits econòmics.
El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, destaca que el valor afegit del BNEW és precisament la seva capacitat per connectar sectors diversos que habitualment no interactuen entre si, afavorint així noves sinergies i projectes de futur.
Més de 50 sessions i 80 experiències interactives
L'edició d'enguany comptarà amb 50 sessions de contingut especialitzat i més de 80 experiències immersives, segons ha explicat la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.
L'objectiu és oferir als assistents una experiència que permeti descobrir de primera mà les tecnologies i les innovacions que marcaran el futur de l'economia global.
Entre les activitats més destacades hi haurà demostracions tecnològiques avançades, com la presentació d'un robot quirúrgic o la possibilitat de pilotar virtualment un avió militar, experiències pensades per apropar al públic els darrers avenços en diferents sectors.