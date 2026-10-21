Bellvitge lidera a Europa el primer trasplantament renal de donant viu

L'Hospital de Bellvitge ha realitzat el primer trasplantament renal de donant viu d'Europa amb el robot Da Vinci SP, una tecnologia que permet fer tota la intervenció a través d'una única incisió. Segons la coordinadora de trasplantament renal de donant viu del centre, Ana Manonelles, aquest sistema fa que el pacient "pateixi menys lesions i, per tant, es pugui recuperar més ràpid", amb menys dolor i menys dies d'hospitalització. En una entrevista a 'La Brúixola', Manonelles ha subratllat que el trasplantament renal és la millor alternativa terapèutica per a les persones amb malaltia renal avançada i que, dins les diferents opcions, "el trasplantament renal de donant viu és el que dona millors resultats a llarg termini de salut i de qualitat de vida".
La doctora ha recordat que qualsevol major d'edat es pot oferir com a donant, sempre després d'un estudi exhaustiu que garanteixi la seva seguretat. En aquest sentit, ha remarcat que els riscos són "molt, molt baixos" i que els donants poden mantenir una vida normal si segueixen hàbits saludables. Bellvitge, que va fer 43 trasplantaments renals de donant viu el 2025, continua potenciant alternatives com el trasplantament creuat o entre grups sanguinis incompatibles per ampliar les opcions dels pacients que esperen un ronyó.