Barcelona acull el primer congrés internacional sobre el paper de les dones en l’economia blava

El Blue Equal Congress reuneix a Barcelona professionals i responsables de diferents àmbits de l’economia blava, com els ports, el transport marítim, la pesca, la indústria naval, l’energia, el turisme costaner o la seguretat i la defensa.
La trobada vol posar el focus en la presència de les dones en un sector que, segons les dades europees, genera més de 250.000 milions d’euros i dona feina a prop de cinc milions de persones. Tot i això, actualment no hi ha dades precises sobre quina part d’aquesta activitat correspon a les dones.
Reclamen dades desagregades per sexe
La presidenta d’Iveaempa i del Clúster Marítim de les Illes Balears, Yolanda Piedra, ha denunciat que els informes de la Unió Europea sobre economia blava ofereixen dades globals, però no permeten saber quin és el pes real de les dones en aquest àmbit.
Per això, un dels objectius del congrés és aprovar una declaració que reclami a la Comissió Europea que incorpori dades desagregades per sexe en els seus informes. Piedra considera que aquesta informació és imprescindible per poder mesurar la riquesa i l’impacte que generen les dones dins del sector.
L’economia blava inclou 21 subsectors, entre els quals hi ha activitats tradicionals com la pesca, els ports o el transport marítim, però també sectors emergents com la biotecnologia marina, les energies offshore, la seguretat i la defensa.
Només sis dones presideixen autoritats portuàries
La manca de dades va acompanyada d’una baixa representació femenina en molts àmbits de l’economia blava. Segons Yolanda Piedra, de les 28 presidències d’autoritats portuàries, només sis estan ocupades per dones.
També ha explicat que les dones continuen trobant dificultats per accedir a determinades professions i càrrecs de responsabilitat. Entre les principals barreres hi ha els problemes de conciliació, especialment en feines que obliguen a passar llargues temporades navegant, i la poca presència femenina en les professions vinculades als àmbits científic i tecnològic.
A més, les dones que treballen en sectors molt masculinitzats sovint han de fer front a situacions d’aïllament i a dificultats per fer sentir la seva veu i progressar professionalment.
La necessitat de crear referents
Durant el congrés també s’ha posat en valor la necessitat de crear referents femenins. Un exemple és el d’Alba Aguilera, l’única pescadora del port de Barcelona, que ha explicat que moltes persones encara se sorprenen quan diu que es dedica a la pesca.
Per avançar en igualtat, el sector reclama millorar i harmonitzar les dades, integrar els diferents règims de la Seguretat Social i registrar millor les professions per poder saber quantes dones treballen i contribueixen al valor afegit de l’economia blava.