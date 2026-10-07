Barcelona activarà el 13 d’octubre els Bonus Consum per fomentar el comerç de proximitat

L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa dimarts vinent, 13 d’octubre, una nova edició dels Bonus Consum. La iniciativa vol incentivar les compres als comerços de proximitat i oferir suport a les famílies davant l’augment del cost de la vida.
Els bons tindran un valor de 10 euros i es podran utilitzar en compres mínimes de 30 euros als establiments adherits a la campanya. Els ciutadans podran aconseguir-ne un, dos o fins a tres, en funció de les compres que hi facin.
Per participar-hi, caldrà ser major d’edat, viure a Barcelona i registrar-se a través de la pàgina web de l’Ajuntament. Els bons tindran una durada d’un mes i es podran portar al mòbil o en paper.
El gerent de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, Màxim López, ha explicat a La Ciutat que el primer bo es podrà obtenir després del registre i que se’n podrà aconseguir un segon si s’utilitza el primer en un termini de quinze dies.
A més, els ciutadans podran obtenir un tercer bo si fan compres en dues botigues diferents del seu barri. “La teva adreça postal et dona l’opció de seleccionar quin és el barri on vius”, ha detallat López.
Més de 500 establiments ja s’hi han inscrit
Els comerços interessats a participar en la campanya ja es poden registrar. En el moment de l’entrevista, l’Ajuntament ja comptava amb prop de 500 establiments adherits.
Els ciutadans podran consultar el directori de botigues participants a la web municipal, amb filtres per proximitat, tipologia o nom de l’establiment. Els comerços també estaran identificats amb un distintiu a la porta.
La campanya prioritza la compra presencial. “El que es vol és que la persona tingui l’experiència de compra i compri en aquella botiga de confiança que coneix”, ha assenyalat el responsable municipal.
També s’hi podran incloure serveis i mercats municipals
Els bons es podran utilitzar en establiments de petit i mitjà comerç, però també en negocis de serveis com perruqueries, bugaderies o clíniques veterinàries.
A més, la iniciativa incorpora els mercats municipals de Barcelona, on es podran comprar productes frescos i altres articles als establiments que s’hi adhereixin.
L’Ajuntament preveu desplegar la iniciativa en dues fases: una primera durant aquest mes d’octubre i una segona després de Nadal i de les rebaixes.
En total, el consistori hi invertirà quatre milions d’euros, amb l’objectiu que la campanya tingui un impacte aproximat de dotze milions d’euros en el comerç de la ciutat.