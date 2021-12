AstraZeneca llança un manifest en forma de “Trucada a l'Acció” amb l'objectiu de millorar l'abordatge de la MPOC

La MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) és una malaltia respiratòria crònica prevenible i tractable, caracteritzada per una dificultat del pas de l'aire pels bronquis generalment causada per una exposició a partícules o gasos nocius. Aquest impediment per al pas natural de l'aire pels bronquis es va fent progressivament. Inclou afeccions a nivell pulmonar: la bronquitis crònica (els bronquis s'inflamen i s'omplen de moc) i l'emfisema (destrucció dels alvèols pulmonars). Tot això desencadena en una simptomatologia caracteritzada per tos crònica, que pot anar acompanyada o no d'expectoració, però la característica principal de la MPOC és la dispnea. La malaltia no és reversible però el diagnòstic precoç i la intervenció primerenca són crucials per retardar-ne la progressió i comptar amb una millor qualitat de vida. Encara que la MPOC està molt relacionada amb l'envelliment, és important no passar per alt la aparició dels seus símptomes, encara que pensem que som joves per patir MPOC. A AstraZeneca estan compromesos a donar a conèixer la patologia per tal d'actuar per millorar el diagnòstic i el tractament d'aquests pacients. Carles Aguilar parla amb Ana Pérez, Directora Mèdica d'AstraZeneca España.