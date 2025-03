Les llars d'infants privades, en una situació crítica

L'inici d'aquest any 2025 ve marcat, entre moltes d'altres notícies, per una situació que posa de relleu la greu crisi que atravessen les llars d'infants privades. El dia 17 la llar d’infants Les Manetes, al barri de Sant Andreu i amb 26 infants inscrits, va tancar les seves portes de manera inesperada. L’endemà va ser la llar d’infants El Cau, al barri d’Hostafrancs, la que va tancar, deixant a les seves portes fins a quaranta pares i mares, que van rebre la notificació per mail aquell mateix matí on explicava que havia estat precintat per impagaments. Per aquest motiu diverses associacions de llars d’infants han elaborat una enquesta que desvela que dos de cada tres centres es plantegen tancar i que tres de cada quatre han hagut de reduir la seva plantilla per qüestions econòmiques. S’apunta a diversos factors com la gratuïtat d’Infantil 2, la baixada de la natalitat o l’excés de burocràcia.

A 'La Ciutat' hem parlat de la situació amb la Mireia Català, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants: "La situació és molt preocupant. Ja veniem d'una situació difícil amb el descens de la natalitat, i tot es va agreujar amb la gratuïtat per Infantil 2 a la pública, que en un principi va ser celebrat però que ha estat un engany perquè només era per les femilies que podien anar a la pública. A nosaltres ens van concedir una ajuda de 800 anuals que no cobreix ni una petita part del que es les despeses ni la viabilitat d'una llar d'infants. Hi ha molts centres amb aules buides d'I2 i també tenim molts infants que s'han hagut de quedar a casa per una raó econòmica. Davant d'això ens hem posat en marxa i vam fer aquesta enquesta que va desvelar aquests resultats que posen de relleu una situació dificil de per si i agreujada perque s'esta a punt d'anunciar que l'I1 serà gratuït".

La dificultat de tenir fills

Català veu normal que hi hagi hagut un descens de la natalitat "perquè tenir un fill costa molts diners. La gent jove no es planteja tenir una criatura perque coincideix en un moment clau de la vida, així que has de fer un esforç molt gran, i si l'administracio no t'ajuda les parelles no es plantegen tenir fills. Es un problema de país i hem d'ajudar les families a tenir fills donant ajudes econòmiques com s'esta fent en d'altres comunitats. Si a més veiem com moltes llars d'infants estan abocades a tancar el mal es molt greu, perquè tenim nens a casa que no poden anar-hi i hem de ser conscients que no tenim una xarxa pública per tothom. Si aquest 40% d'escoles bressol privades desapareix, aquests nens no tindran accés a l'escola. Podem presumir d'escoles bressol privades amb grans projectes i això no ho podem deixar perdre. És una discriminació per les families i una injusticia pels infants".

La desigualtat pública-privada

"Moltes families trien la gratuïtat a l'hora d'aplicar per escoles bressol en comptes de per un projecte, i és una llàstima", lamenta Mireia Català. "Quan a nosaltres ens arriba l'ajuda de 800 euros per alumne som uns mers administradors de les ajudes, el que demanem és que arribin a les families. Les escoles han de gestionar aquests diners per retornar-los a les families amb quotes assequibles, i nosaltres ens hem d'encarregar d'aquesta paperassa, i a més ho ha de fer personal de les escoles bressol, no tenim secretàries ni cap persona que se'n faci càrrec", afirma la portaveu de l'Associació Catalana d'Escoles Bressol, que lamenta que "sembla mentida que l'administració no ho entengui, no ho vegi, si ho estem veient per què no mirem més enllà, d'altres comunitats que ho estan fent molt bé, que aposten per una gratuitat que faci que hi hagi igualtat pels nens. Tenim una xarxa privada molt potent i no la podem deixar perdre". Per tot això, Català ha confirmat mobilitzacions: "De cara al proper 17 de maig hem fet una crida a totes les families actuals i a qui tingui intenció de tenir criatures, també als avis que s'han de quedar amb els nens i tothom a qui pugui afectar tot això, els convoquem a que es concentrin a la plaça Sant Jaume per unir-se a protestar contra una situació que és insostenible i injusta".