Aquests seran els serveis mínims durant la vaga d'educació de dimecres

S'acosta la primera vaga del sector educatiu d’aquest mandat. Els docents reclamen una millora salarial que serveixi per recuperar el 20% del poder adquisitiu que afirmen haver perdut durant els últims deu anys. Mentre el Departament d’Educació enllesteix una proposta per apujar el sou dels docents, ja s’han decretat els serveis mínims per a la jornada de demà.
Hi haurà d’haver un mestre o professor per cada tres aules a infantil, primària i ESO, així com un membre de l’equip directiu a cada centre. En el cas dels centres d’educació especial, hi haurà d’haver la meitat de la plantilla, i a les escoles bressol, el 33%. Més enllà de l'activitat lectiva, també hi haurà d’haver la meitat del personal als menjadors, els serveis d’acollida, les extraescolars i el lleure per a alumnes amb necessitats especials.
USTEC els considera "abusius"
Des d’USTEC, el sindicat majoritari del sector, consideren que aquests serveis mínims són “abusius” i acusen el departament de voler “limitar i buidar de contingut el dret de vaga". Alhora, lamenten que no s’anunciessin fins aquesta passada nit, amb poc més de 24 hores d’antelació.
Pel que fa a la proposta que Educació assegura tenir enllestida, des del sindicat deixen clar que no en tenen constància. Segons fonts de la conselleria, aquest plantejament inclouria una millora del complement específic dels docents i del personal d’atenció educativa; és a dir, suposaria un augment de sou, la principal reivindicació dels convocants de la vaga. Això sí, la proposta estaria condicionada a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat.