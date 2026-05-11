"Amb les actuacions adequades podem reduir fins a un 80% la propagació del foc"

El Govern impulsarà 14 eixos de confinament d’incendis forestals arreu de Catalunya per evitar que els grans focs es propaguin entre massissos i reforçar la seguretat de la població. El conseller Òscar Ordeig ho ha explicat en una entrevista a La Brúixola, on ha remarcat que el canvi climàtic obliga a gestionar els boscos de manera més activa i eficient.
Els eixos, que funcionaran com a grans tallafocs estratègics, inclouen actuacions adaptades a cada zona, com ara neteja de sotabosc, aclarida d’arbres, tala selectiva o manteniment amb ramats. Cinc d’aquests eixos són prioritaris i es completaran entre aquest any i el vinent, amb l’objectiu de reduir fins a un 80% la capacitat de propagació del foc.
El pla també posa l’accent en la protecció de les persones, amb el manteniment de franges de seguretat de 25 metres al voltant de pobles, urbanitzacions i edificacions. Per garantir-ho, el Govern destinarà 15 milions d’euros anuals durant cinc anys als ajuntaments. Paral·lelament, Ordeig ha defensat la recuperació del paisatge agroforestal i l’impuls de la bioeconomia perquè la gestió del bosc sigui una oportunitat i no una càrrega, tant en prevenció d’incendis com en desenvolupament econòmic del món rural.