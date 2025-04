Alerten que l'origen social encara determina el futur dels estudiants

L’origen social continua determinant el futur dels estudiants. Tant als graus universitaris com als màsters, més del 60% de l’alumnat és de classe alta, segons el darrer informe de la Xarxa Vives d’Universitats. En la mateixa línia, de cada deu estudiants, només un és de classe baixa, una xifra que es manté estancada des de fa més de cinc anys.

Precisament, aquest estancament és el que preocupa als autors de l’anomenat informe Via Universitària, que s’elabora cada tres anys i del qual ja se n’han fet quatre edicions. A partir d’una enquesta a 45.000 estudiants, han constatat que la manca d’equitat persisteix i que “la pressió econòmica dificulta l’experiència universitària”. Un dels motius és que la principal font de finançament dels estudis continuen sent els pares, que sufraguen la meitat de les despeses.

Tot i això, hi ha hagut un canvi de tendència: cada cop hi ha més estudiants que necessiten treballar. "La proporció d'ingressos que provenen de l'activitat laboral va in crescendo. Abans [el 2021] era d'un 17% i ara supera el 22%", ha detallat el professor d’Economia de la UB Ernest Pons. De fet, si comparem amb el 2018, la diferència és encara més gran: aleshores el sou de l’estudiant només representava un 13% dels diners que necessitava per pagar les despeses universitàries, i els ingressos dels pares, prop d’un 57%.

D’altra banda, tot i que la majoria dels universitaris, prop d’un 60%, viuen amb els pares, també ha augmentat el percentatge dels que viuen en un pis de lloguer compartit, fins a superar el 26%.

La classe social condiciona la carrera escollida

Una altra conseqüència de la pressió econòmica, tal com ha alertat el doctor en Sociologia Ramon Llopis, es veu en la tria dels estudis. "Aquells estudiants que tenen menys oportunitats de finançament familiar trien titulacions que consideren menys arriscades. Per tant, s'està produint una estratificació horitzontal i una segregació".

Amb tot, des de la Xarxa Vives proposen una desena de polítiques per garantir una major equitat, com ara "trobar alternatives al finançament familiar a l’hora de sufragar els estudis".