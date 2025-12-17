Albiol celebra el desallotjament del B9 i l'oposició parla d'inacció

Badalona ha viscut aquest dimarts un desallotjament multitudinari al bloc B9, on residien prop de 400 persones. L’actuació, ordenada judicialment, ha comptat amb Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana. En declaracions a 'La Brúixola', l’alcalde Xavier García Albiol ha celebrat la intervenció i ha assegurat que “era imprescindible per recuperar la normalitat”, tot afirmant que “la majoria dels ocupants vivien de la delinqüència i generaven problemes de convivència”. Albiol ha defensat que el consistori no destinarà recursos municipals a persones en situació irregular i ha anunciat que continuarà amb la línia dura contra l’ocupació.
Des de l’oposició, Fernando Carrera (PSC) ha qualificat l’operació de “desastre anunciat” i ha acusat el govern local d’inacció i de convertir el desallotjament en “un espectacle mediàtic”. Carrera denuncia que “Badalona no té alberg municipal ni projectes socials per atendre les persones vulnerables” i reclama “solucions reals i humanes”.
El desallotjament obre un debat sobre com afrontar l’ocupació i la vulnerabilitat social en una ciutat que, segons dades municipals, acumula més casos que fa tres anys.