DESALLOTJAMENT B9 A BADALONA

Albiol celebra el desallotjament del B9 i l'oposició parla d'inacció

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i el president del grup municipal socialista, Fernando Carrera, atenen 'La Brúixola' per valorar el desallotjament del bloc B9 al barri de Sant Roc.

Lola Surribas

Barcelona |

Badalona ha viscut aquest dimarts un desallotjament multitudinari al bloc B9, on residien prop de 400 persones. L’actuació, ordenada judicialment, ha comptat amb Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana. En declaracions a 'La Brúixola', l’alcalde Xavier García Albiol ha celebrat la intervenció i ha assegurat que “era imprescindible per recuperar la normalitat”, tot afirmant que “la majoria dels ocupants vivien de la delinqüència i generaven problemes de convivència”. Albiol ha defensat que el consistori no destinarà recursos municipals a persones en situació irregular i ha anunciat que continuarà amb la línia dura contra l’ocupació.

Des de l’oposició, Fernando Carrera (PSC) ha qualificat l’operació de “desastre anunciat” i ha acusat el govern local d’inacció i de convertir el desallotjament en “un espectacle mediàtic”. Carrera denuncia que “Badalona no té alberg municipal ni projectes socials per atendre les persones vulnerables” i reclama “solucions reals i humanes”.

El desallotjament obre un debat sobre com afrontar l’ocupació i la vulnerabilitat social en una ciutat que, segons dades municipals, acumula més casos que fa tres anys.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer