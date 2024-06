Parlem de com La IA ajudarà a millorar la predicció de l’evolució de l’Esclerosi Múltiple. La Fundació Esclerosi Múltiple i el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT col·laboren un any més en un acte informatiu sobre l’esclerosi múltiple, per presentar els últims avenços en els tractaments i, especialment, el diagnòstic de la malaltia. Com a novetat d’enguany, s’ha presentat PRISMA, un projecte que utilitza la intel·ligència artificial per millorar la predicció de l’evolució de l’Esclerosi múltiple a mig i llarg termini, que d’aquí a uns 5 anys permetrà que la persona amb EM tingui coneixement individualitzat del pronòstic del curs de la malaltia. Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les xerrades informatives i les activitats que cada any organitza la Fundació Esclerosi Múltiple i el CEMCAT amb l’objectiu de compartir experiències i coneixements. Carles Aguilar entrevista al Dr. Xavier Montalban, Cap del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i Director del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya, CEMCAT.