264 dies: el temps d'espera de gestió de la dependència a Catalunya

L'Estat de Drets Socials i l'Imserso ha publicat un informe sobre la evolució del Sistema per l'Autonomia i Atenció a la Dependència. En aquest, s'observa que la llista d'espera s'ha reduit en més de 18.000 persones, en el que suposa un descens del 9,4% respecte al mateix mes l'any anterior. Així i tot, el nombre de sol·licituts creix un 5,4% i el temps d'espera de mitja és de 338 dies. A Catalunya, en canvi, es troba per sota de la mitjana nacional, amb 264 dies. A La Ciutat hem parlat amb Mercé Batlle, presidenta de Cocarmi, i ens ha explicat que "aquestes són dades molt preocupants i portem temps reclamant a l'administració". "El 9 de desembre ens van citar i volien fer un pla de xoc per reduir aquestes dades, però no tenim constància", explica Batlle.

"Hi ha dos factor que influeixen en que augmenti el nombre de sol·licituts: per un costat la gent que neix ambn problemàtiques, avui dia tenen millor resposta de vida, i també l'esperança de vida s'ha allargat", diu. "És importantíssim tenir resposta el més aviat possible, ha d'haver-hi més connexió entre els departaments"; conclou.