Els docents tallen carreteres i accessos a Barcelona en la primera jornada de vaga educativa

La primera jornada de vaga educativa ha començat aquest dilluns amb talls de carreteres i accessos a Barcelona des de primera hora del matí. A les 7 h, uns 200 docents han bloquejat la C-31 a la frontera entre Badalona i Sant Adrià de Besòs, tall que ha durat aproximadament una hora i s’ha desenvolupat sense incidents.
A la mateixa hora, un altre grup ha tallat la Gran Via a l’altura de Can Batlló, on la mobilització s’ha allargat dues hores. Paral·lelament, cap a les 7.30 h, un tercer grup ha interromput la circulació a la ronda de Dalt a l’altura de Valldaura, fins que els Mossos han demanat per megafonia que abandonessin la via. També s’ha registrat un tall a l’A-2 a Cornellà.
Tots els talls han quedat aixecats abans de les 9 h, tot i que les afectacions de trànsit s’han mantingut durant bona part del matí.
Badalona: una hora de tall i marxa cap a Barcelona
A Badalona, els manifestants han entrat caminant per un ramal de l’autopista i han bloquejat completament l’entrada a Barcelona per la pota nord. Després d’una hora, han començat a caminar en direcció Barcelona ocupant dos carrils, mentre els altres dos s’han reobert progressivament.
Els docents han avançat fins a la sortida de Prim, on s’han afegit a les protestes previstes a la ciutat.
Ronda de Dalt: identificacions i presència policial
A la ronda de Dalt, els docents havien quedat inicialment a Vall d’Hebron, però la forta presència policial i les identificacions a la sortida del metro han fet que el grup es desplacés fins a Valldaura, on finalment han aconseguit tallar la via.
Els Mossos han fet diversos avisos perquè abandonessin la ronda i, finalment, han encapsulat els manifestants fins que han sortit de la calçada.
Gran Via: dues hores de tall i marxa cap a plaça Espanya
A la Gran Via, més d’un centenar de docents han tallat la via en els dos sentits amb pancartes com “Lluitar també és educar” o “Fer miracles no surt al currículum”. Davant l’arribada de furgonetes d’ordre públic, els manifestants han fet una seguda mentre agents de mediació intentaven negociar la reobertura.
Després de dues hores, els docents han aixecat el tall i han iniciat una marxa cap a plaça Espanya, mantenint afectacions de trànsit mentre caminaven.
Concentració a Gràcia i continuïtat de les protestes
Un cop aixecats els talls, una vuitantena de docents s’han concentrat davant l’escola Rius i Taulet, des d’on han iniciat una cercavila pels centres educatius de Gràcia, tallant inicialment la Travessera de Dalt.
Aquesta és la primera jornada de les vagues territorialitzades convocades per USTEC, la Intersindical i la CGT entre el 16 i el 20 de març, després del rebuig massiu al pacte d’Educació amb CCOO i UGT. Divendres, la vaga serà per a tot Catalunya.