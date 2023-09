21.982 milions d'euros. El dèficit amb Catalunya arriba a màxims històrics

Aquesta xifra bat el rècord per tercer any consecutiu i no deixa de créixer des del 2012. Concretament, aquest 2021 Catalunya va aportar el 19% dels ingressos a la arques espanyoles mentre que només va rebre el 13% de la despesa estatal.

En total, gairebé 22mil milions d’euros, que representen prop d’un de cada 10 euros del PIB català, i que no es reverteixen de forma directa en inversions, trasnferèixer o la millora de serveis a Catalunya.

Per aquest motiu, la consellera d’Economia, Natàlia Mas, ha remarcat que parlem d’un sistema de finançament autonòmic caduc i que la seva modificació "s’hauria d’encabir en les negociacions per a la investidura".

Entre altres, Mas reclama una taula bilateral, on no hi siguin la resta de comunitats, per mirar d’equilibrar aquest dèficit econòmic.