1'2 milions de catalans ja utilitzen Revolut

1,2 milions de catalans tenen un compte amb Revolut, una de les cares visibles de la revolució financera digital al món. El neobanc, present a Europa, Llatinoamèrica, Àsia i Oceania, supera els 70 milions d’usuaris globals. A Espanya, ja supera en penetració de mercat bancs com el Sabadell o ING. La realitat, però, és que aquesta expansió també amaga riscos ocults.
Espanya és un dels laboratoris preferits de Revolut. El nostre país ja és el tercer mercat més important de la companyia, amb 6 milions d’usuaris i una quota de mercat del 13%. I les previsions són ambicioses. Segons el responsable de Creixement de Revolut al sud d’Europa, Ignacio Zunzunegui, es diferencien de la banca tradicional per l’“experiència digital” que ofereixen. A Espanya, Revolut té 1.200 treballadors, però el seu model no passa per obrir sucursals: aposten per un creixement lleuger, flexible i totalment digital. Ara bé, aquest creixement fulgurant també té la seva cara fosca.
Segons ADICAE, l’associació en defensa de consumidors bancaris, Revolut actua sota un paraigua de productes i serveis que no sempre estan garantits. Dins la mateixa app conviuen dipòsits bancaris —que sí estan protegits— amb inversions i criptomonedes sense cap cobertura. A més, l’IBAN espanyol que ofereix Revolut pot donar una sensació de normalitat, però no implica protecció del Fons de Garantia de Dipòsits espanyol. De fet, ho alerten des de la pàgina oficial de l'entitat bancària. Des de Revolut expliquen que abans treballaven amb IBAN de Lituània i ara també amb IBAN espanyol, però això només facilita operacions locals, com rebre nòmines, pagar rebuts o fer Bizums. El canvi d’IBAN, però, no implica automàticament que els dipòsits passin a dependre del sistema de garantia espanyol.
Isabel Pons, coordinadora d’ADICAE, alerta que molts usuaris no són conscients d’aquesta diferència i que els processos de reclamació poden ser “llargs i poc clars”. Tot i això, l’associació no veu amb mals ulls l’arribada de nous bancs europeus o internacionals, i considera que incrementen la competència, especialment després de l’intent d’OPA del BBVA sobre el Sabadell.
Mentrestant, Revolut manté intacta la seva ambició: vol ser el banc principal dels espanyols, un objectiu que desperta tanta fascinació com preguntes pendents de resoldre.