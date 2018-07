NITS DE RÀDIO, amb Carles Lamelo

La ràdio nocturna ha canviat. Arriba Nits de Ràdio, el nou magazín d’Onda Cero Catalunya on els oients són els protagonistes. A través del telèfon, les xarxes socials i el correu electrònic; aquest és un programa 100% interactiu. Cada nit es passen pels micròfons del programa els millors col.laboradors, experts en diverses matèries i convidats que reivindiquen que els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.Cada nit us proposem un llibre, una pel.lícula, un disc i una recepta de cuina. A més, aprendrem a lligar, a gestinar millor les emocions, comentarem l’actualitat televisiva, donarem un repàs a la vida dels famosos, descobrirem els secrets de la política, aprendrem a cuidar-nos, us explicarem les notícies més curioses i també els casos més macabres de la crònica negra. La ciència, el teatre, el cinema, la sexologia i les darreres tendències tenen cabuda en aquest magazine que podeu escolar d’01:30 a 06:00h de la matinada.





