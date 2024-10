Violant Cervera justifica la pujada de la taxa d'escombraries a Lleida com a obligació legal i defensa una ciutat neta

Violant Cervera, portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Lleida, ha fet balanç de l'any en curs i dels principals reptes que afronta la ciutat en conversa a La Ciutat Lleida amb Núria Mora. Cervera ha insistit en la necessitat d'accelerar projectes crucials com el Pla de l'Estació i la posada en marxa del polígon Torreblanca i ha defensat el fet d'haver desencallat el projecte de la Fira de Lleida amb el nou pavelló desmuntable. Segons la portaveu de Junts, aquests són "projectes de ciutatque transcendeixen les legislatures i que són imprescindibles per al desenvolupament econòmic i social de Lleida".

Un altre dels temes destacats ha estat la pujada de la taxa d'escombraries, d'acord amb el suport que la formació ha donat a l'equip de govern amb l'aprovació de les ordenances fiscals. Una pujada que ha generat crítiques per part de la ciutadania i altres partits de l'oposició. Tot i això, Cervera ha explicat que es tracta "d'una obligació marcada per la directiva europea i que el contracte actual, vigent des del 2006, ja no s'adequa a les necessitats d'una ciutat que ha crescut en població. Com a formació política, assumim els riscos electorals que això comporta, però volem una ciutat neta i ben gestionada", ha afirmat.

La líder de Junts a la Paeria ha posat especial èmfasi en la necessitat de diversificar l'economia local, assenyalant la industrialització com una via imprescindible: "Som la primera capital de Catalunya en disposició de sòl industrial segurament del sud d'Europa perquè el que es preveu en el polígon de Torreblanca i Quatre Pilans són giga empreses, indústries de gran i mitjà format i per tant nosaltres apretem en aquesta línia".