LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

L'informe dels Estats Units conclou que no hi ha explicació sobre 144 objectes voladors

Els serveis d'espionatge dels Estats Units han reconegut que no pot explicar què són exactament 144 objectes voladors que han albirat pilots militars, però creuen que no hi ha proves que els relacionin amb formes de vida extraterrestre. Aquestes són les conclusions d’un informe que l’oficina de la directora nacional d’Intel·ligència va enviar recentment al Senat americà, al qual demana més finançament per seguir investigant. Ho comentem a La Ciutat Lleida amb l'historiador Enric Sabarich.