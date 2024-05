Quatre víctimes mortals a les carreteres de Lleida en 48 hores

L'últim sinistre s'ha produit aquest dilluns al migdia en un xoc entre una furgoneta i un camió a la carretera C-12 al seu pas per Maials. Els ocupants de la furgoneta, pare i fill de 60 i 21 anys i veïns de Madrid, han mort a conseqüència del xoc. El camioner ha resultat ferit lleu. En l’accident hi han treballat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, deu dotacions dels Bombers i dues unitats i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Mor un ferit crític en un accident a Ponts

Un home que havia quedat ferit crític en un xoc frontal a la C-14 a Ponts aquest diumenge a la tarda ha mort finalment a l’hospital. El sinistre va ser al quilòmetre 120,5 quan dos turismes van xocar i dues persones van resultar ferides crítiques. Una tercera va patir ferides de menys gravetat. Els tres ferits van ser traslladats a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on un dels crítics ha mort. En concret es tracta del passatger davanter d’un dels cotxes, un veí d'Arbúcies de 54 anys.

Evolució favorable dels menors ferits a Lleida

Una dona de 39 anys i veïna d'Alcarràs va morir dissabte en un accident de trànsit a l'N-II al seu pas per Lleida. La víctima era la conductora d'un dels vehicles i viatjava amb dos menors, un dels quals va resultar ferit crític i l'altre de menor gravetat. Tots dos van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on evolucionen favorablement de les ferides patides. L'accident va ser un xoc frontal amb un altre vehicle, on hi anaven dues persones que també van resultar ferides i van ser traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.