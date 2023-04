LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Les propostes de Fonoll per Sant Jordi: descobrir i redescobrir autors amb mirada de proximitat

L'editorial Fonoll presenta diverses novetats en el seu catàleg per aquest Sant Jordi, unes propostes que miren la literatura lleidatana i també internacional per descobrir i redescobrir les seves obres. A La Ciutat Lleida en parlem amb l'Anna Pérez Mir, coordinadora editorial de Fonoll, que repassa algunes d'aquestes obres, de novel·la, assaig, poesia i alguns dels noms propis com Josep Vallverdú, Guillem Viladot o Manuel de Pedrolo.