Eva Ribalta: "Aquest any volem seguir potenciant l'esport femení i que l'Associació pugui arribar a tot el territori de Lleida"

En les entrevistes d'esport femení que cada dilluns ens ofereix la Cèlia Bujaldón avui parla amb Eva Ribalta, presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, que entre altres qüestions ens parla també dels projectes i iniciatives que es preparen des d'aquesta entitat per aquest any 2022 i repassa la trajectòria de l'Associació que va tenir la seva primera llavor al barri de Balàfia de Lleida amb el treball de Jos Farreny i Vanessa Ortega per seguir donant visibilitat a les esportistes, entrenadores, directives dels diferents clubs que treballen per impulsar l'esport femení.