SALUT VISUAL

Com es pot frenar la miopia?

La definició de la miopia és coneguda per la majoria: anomalia de l’ull que provoca visió borrosa dels objectes llunyans perquè els rajos focalitzen abans de la retina, enlloc de fer-ho a la mateixa retina. El que no és tan conegut és que la seva progressió és molt significativa durant la infantesa i la joventut. Cada cop som més miops, a part dels factors genètics o altres patologies associades en els últims anys el factor ambiental juga un paper molt important en l’avenç de la miopia, amb l’exposició permanent a les pantalles i sobretot preocupant en els més joves. Els professionals de Multiopticas ens expliquen com es pot frenar l'avenç de la miopia.